Es wäre "sozial gerechter und einer erfolgreichen Bildungslaufbahn zuträglicher", wenn bei der Schultypenwahl auch der tatsächliche Leistungsstand einbezogen würde, hieß es in einer Aussendung nach der Jahrestagung der AHS-Direktorinnen und Direktoren. Die Noten würden diese nämlich oft nicht mehr widerspiegeln, weil Eltern Druck für bessere Noten machten.

Eine gerade veröffentlichte Analyse der Schülerströme nach der Volksschule hat gezeigt, dass über ein Fünftel der AHS-Erstklassler die für das Ende der Volksschule vorgegebenen Lernziele beim Lesen nur teilweise (18 Prozent) oder nicht erreicht (4 Prozent) hat. Die Zahl der Spitzenschüler in der Volksschule ist gleichzeitig gesunken. Externe Testergebnisse dürfen in Österreich derzeit allerdings nicht in die Note einfließen.

Für die Sprecherin der AHS-Direktoren, Isabella Zins, sind im aktuellen System Frustrationen für Kinder und Eltern vorprogrammiert: Würden die Probleme im Gymnasium erst einmal sichtbar, indem die Kinder im Unterricht nicht mitkommen und schlechte Noten bekommen, sei schon viel Selbstvertrauen und Zeit verloren. Dieselben Übergangsschwierigkeiten seien auch an den Oberstufenrealgymnasien und Berufsbildenden höheren Schulen (BHS) an der nächsten Nahtstelle, dem Eintritt in die Oberstufe, zu beobachten.

Die AHS-Direktoren wünschen sich für den Übergang ins Gymnasium deshalb so rasch wie möglich ergänzende Perspektivenchecks, die extern oder von den Abnehmerschulen durchgeführt werden sollten - ähnlich wie vor Jahren etwa beim "Stärkenkompass" in Salzburg.

Ein Baustein könnte die Individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS) sein, bei der am Ende der Volksschule bzw. Sekundarstufe I (Mittelschule, AHS-Unterstufe) die Erreichung der Bildungsstandards abgeprüft wird. Neben dem Leistungsstand zum Zeitpunkt der AHS-Anmeldung sollte auch der Entwicklungsstand des Kindes (Arbeitshaltung, Selbstständigkeit, soziale und emotionale Reife, Konzentrationsfähigkeit) berücksichtigt werden.

"Ehrliche Rückmeldungen sind ein Gebot der Fairness gegenüber jedem Kind", betonte Zins, die sich durch Perspektivenchecks weniger Druck auf alle Beteiligten erhofft. Eltern würden dadurch neben dem Zeugnis eine unabhängige Einschätzung ihres Kindes erhalten und die Lehrkräfte der abgebenden Schulen entlastet. Die Direktionen der aufnehmenden Schulen hätten dadurch außerdem eine verlässlichere Grundlage für Beratung und Aufnahme und eine Basis für Feedback an die abgebenden Schulen. "Es ist hoch an der Zeit, die Übergänge unter Mitwirkung von Praktiker:innen neu zu gestalten - zum Wohle gelingender Bildungskarrieren, und zwar von ganz klein auf als Beitrag zur Chancengerechtigkeit."