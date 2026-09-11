Jennifer Lawrence tritt Instagram bei: "Versaut das nicht"

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Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence ist nun bei Instagram - und droht direkt, die Social-Media-Plattform wieder zu verlassen. Die 36-Jährige postete am Donnerstag (Ortszeit) ein allererstes Video, in dem sie sagt: "Also, ja, ich probier's einfach einmal aus, und wenn irgendjemand irgendetwas Negatives sagt, höre ich auf. Sofort. Ohne Wenn und Aber." Der neue Account der Schauspielerin mit dem Profilnamen jlaw hatte Freitagfrüh bereits mehr als drei Millionen Follower.
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In den Kommentaren zu ihrem Video hießen sie zahlreiche Fans und andere Stars auf Instagram willkommen. "Sie ist hier!", jubelte "Emily in Paris"-Star Lily Collins, "Stranger Things"-Star Noah Schnapp schrieb: "Das ist der schönste Tag meines Lebens." Daneben mahnten viele Fans die anderen Instagram-Nutzer, nett zu Lawrence zu sein. "Leute. Versaut das bloß nicht", schrieb jemand.
Bisher hatte die "Die Tribute von Panem"-Schauspielerin offenbar nur einen anonymen Account auf Instagram. Medien zitierten sie (2018) mit den Worten "Ich bin dort aktiv. Aber eher als Beobachterin: Ich schaue zu, ich sage nichts."