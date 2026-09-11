Jennifer Lawrence tritt Instagram bei: "Versaut das nicht"

In den Kommentaren zu ihrem Video hießen sie zahlreiche Fans und andere Stars auf Instagram willkommen. "Sie ist hier!", jubelte "Emily in Paris"-Star Lily Collins, "Stranger Things"-Star Noah Schnapp schrieb: "Das ist der schönste Tag meines Lebens." Daneben mahnten viele Fans die anderen Instagram-Nutzer, nett zu Lawrence zu sein. "Leute. Versaut das bloß nicht", schrieb jemand.

Bisher hatte die "Die Tribute von Panem"-Schauspielerin offenbar nur einen anonymen Account auf Instagram. Medien zitierten sie (2018) mit den Worten "Ich bin dort aktiv. Aber eher als Beobachterin: Ich schaue zu, ich sage nichts."