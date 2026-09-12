US-Popstar Lady Gaga ist Mutter geworden

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US-Popstar Lady Gaga hat sich ihren Mutterwunsch erfüllt: Die 40-jährige Sängerin und ihr Verlobter Michael Polansky sind Eltern geworden. Die Boulevardblätter "Page Six" und "People" berichteten am Freitag von der Geburt des Kindes, ohne nähere Angaben über Geschlecht, Namen oder Geburtstag zu machen. "Page Six" veröffentlichte zudem Fotos, die Lady Gaga mit dem Baby zeigen.
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Die Sängerin von Hits wie "Bad Romance", "Poker Face" und "Shallow" hat in den vergangenen Jahren immer wieder davon gesprochen, Mutter werden zu wollen. Die Grammy-Gewinnerin mit dem bürgerlichen Namen Stefani Germanotta - von ihren Fans "Mother Monster" genannt - ist seit 2024 mit dem Unternehmer Polansky verlobt. Im April beendete sie ihre Welt-Tournee Mayhem Ball.
NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 16: (L-R) Michael Polansky and Lady Gaga attend SNL50: The Anniversary Special on February 16, 2025 in New York City. Arturo Holmes/Getty Images/AFP (Photo by Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)