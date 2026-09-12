ABO

US-Popstar Lady Gaga ist Mutter geworden

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Lady Gaga und ihr Verlobter Michael Polansky sind Eltern
©Afp, GETTy, APA, ARTURO HOLMES
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
US-Popstar Lady Gaga hat sich ihren Mutterwunsch erfüllt: Die 40-jährige Sängerin und ihr Verlobter Michael Polansky sind Eltern geworden. Die Boulevardblätter "Page Six" und "People" berichteten am Freitag von der Geburt des Kindes, ohne nähere Angaben über Geschlecht, Namen oder Geburtstag zu machen. "Page Six" veröffentlichte zudem Fotos, die Lady Gaga mit dem Baby zeigen.

von

News auf Google bevorzugen

Die Sängerin von Hits wie "Bad Romance", "Poker Face" und "Shallow" hat in den vergangenen Jahren immer wieder davon gesprochen, Mutter werden zu wollen. Die Grammy-Gewinnerin mit dem bürgerlichen Namen Stefani Germanotta - von ihren Fans "Mother Monster" genannt - ist seit 2024 mit dem Unternehmer Polansky verlobt. Im April beendete sie ihre Welt-Tournee Mayhem Ball.

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 16: (L-R) Michael Polansky and Lady Gaga attend SNL50: The Anniversary Special on February 16, 2025 in New York City. Arturo Holmes/Getty Images/AFP (Photo by Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Durch Sturzflut zerstörte Straße im Bezirk Nuwakot
Politik
Wiederaufbau nach Himalaya-Sturzflut: Vier Milliarden Euro
Die norwegische Prinzessin ist verstorben
Schlagzeilen
Kurz nach ihrem Bruder König Harald: Prinzessin Astrid tot
Jennifer Lawrence tritt Instagram bei: "Versaut das nicht"
Schlagzeilen
Jennifer Lawrence tritt Instagram bei: "Versaut das nicht"
Bei Schmerzmittel muss man die jeweilige Tageshöchstdosis einhalten
Gesundheit
3 Schmerzmittel-Fehler - und wie man sie vermeidet
Man setzt auf den Zufall
Technik
ETH-Forscher lösen große Netzwerkprobleme mit Zufallsverfahren
Kakaoflavanole tragen dazu bei, dass sich die Gefäße erweitern
Gesundheit
Süße Mythen über Schokolade auf dem Prüfstand
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER