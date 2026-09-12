US-Popstar Lady Gaga ist Mutter geworden

Die Sängerin von Hits wie "Bad Romance", "Poker Face" und "Shallow" hat in den vergangenen Jahren immer wieder davon gesprochen, Mutter werden zu wollen. Die Grammy-Gewinnerin mit dem bürgerlichen Namen Stefani Germanotta - von ihren Fans "Mother Monster" genannt - ist seit 2024 mit dem Unternehmer Polansky verlobt. Im April beendete sie ihre Welt-Tournee Mayhem Ball.