Die 2001 erschienene Platte ist heute ein Meilenstein der Popkultur der frühen 2000er-Jahre. Dass sie sich damit auch einen Spitznamen verpassen würde, ahnte sie nicht. "Ich hätte nie erwartet, dass es sich so halten würde", sagte die zweifache Mutter. Von ihrem Umfeld werde sie vor allem Jennifer genannt.

Im Podcast verrät die von vielen für ihr junges Aussehen bewunderte Künstlerin auch ein paar ihrer Beauty-Tricks: Fisch und viel Grünes und Gewichtheben. "Das hat wirklich etwas für mich verändert." Zudem bade sie zweimal täglich. "Ich benutze Bademilch und Salze. Ich nehme mir eine Rose aus dem Strauß und streue sie rein. Ich mache daraus ein kleines Ritual. Dann zünde ich meine kleine Kerze daneben an. Ich verwende auch gerne ätherische Öle und Ähnliches", sagte Lopez. "Ich bekomme auch eine Menge kreative Ideen im Wasser."