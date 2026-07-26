Vaterfreuden für Ex-"Bachelor" Andrej Mangold

In seiner Instagram-Story schrieb Mangold zur Geburt seines Kindes: "Diesen Augenblick werde ich niemals vergessen und zu wissen, dass damit einer meiner größten Lebensträume Wirklichkeit geworden ist und ich jetzt Papa bin, ist ein Gefühl, das ich kaum in Worte fassen kann."

Jung und Mangold sind Berichten zufolge seit vier Jahren ein Paar. Im Jänner 2026 machte er ihr demnach einen Heiratsantrag. Die Trauung fand laut einem Instagram-Post des Paars im Mai statt.