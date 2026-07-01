ABO

US-Schauspielerin Lively fordert von Baldoni Millionensumme

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Blake Lively hat eine Millionenforderung an Anwaltskosten
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
US-Schauspielerin Blake Lively und ihr Kollege Justin Baldoni hatten im Mai ihren Rechtsstreit um den gemeinsamen Film "Nur noch ein einziges Mal" beigelegt. Doch die 38-Jährige fordert von Baldoni und Wayfarer Studios nun rund acht Mio. Dollar (7,02 Mio. Euro) zur Erstattung von Anwalts- und Prozesskosten. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor. Baldonis Team muss laut Medien bis Mitte Juli auf die Forderung reagieren. Ein Richter entscheidet über die Höhe der Geldsumme.

von

Lively ("Gossip Girl"), die mit Hollywood-Star Ryan Reynolds verheiratet ist, hatte ihren 42-jährigen Co-Star Baldoni im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung beim Dreh von "Nur noch ein einziges Mal" angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen. Baldoni ("Jane the Virgin"), der bei dem Film auch Regie führte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Diese Klage war im vorigen November von einem Richter abgeschlagen worden.

Anfang April waren auch etliche von Livelys Vorwürfen von Gericht abgewiesen worden, darunter Vorwürfe sexueller Belästigung. Nur noch drei von zunächst 13 Punkten, darunter Vertragsbruch, sollten am Ende Gegenstand eines Prozesses sein. Im Mai kam es zu einer außergerichtlichen Einigung der Parteien und damit zu einer Beilegung des Gerichtsstreits. Der Richter sprach Lively aber das Recht zu, die Erstattung von Anwaltskosten zu beantragen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gemeinsam mit Zwillingsbruder Sprecherrolle in neuem Minions-Film
News
Bill Kaulitz schläft schlecht
Angelina Jolie ist glücklicher Single
Schlagzeilen
Angelina Jolie hat seit der Scheidung nicht gedatet
Stadt will Fiakern den Umstieg auf Taxi-Lizenzen ermöglichen
Reisen & Freizeit
Rom will letzte Pferdekutschen verbannen
Aida Cruises meidet den Persischen Golf längerfristig
Reisen & Freizeit
Kreuzfahrt: Aida sagt weitere Orientreisen ab
Eltern sollten Kindern helfen, den Sinn hinter dem Lernen zu erkennen
Gesundheit
Lernen als Tauschhandel? - Warum Geld für gute Noten schadet
Laut Studie sind nicht nur Profis gefährdet
Technik
Kopfbälle im Amateurfußball erhöhen Demenz-Marker im Blut
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER