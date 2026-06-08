US-Schauspieler Segel schwärmt von seiner Verlobten

US-Schauspieler Jason Segel ("How I Met Your Mother") schwärmt von seiner Verlobten und spricht über ein zukünftiges gemeinsames Kind. Der 46-Jährige sagte dem US-Magazin "People" zufolge scherzhaft: "Ich werde ein wirklich seltsames Kind haben. Das wird großartig. Ich werde ein launisches, kreatives, Puppen-begeistertes Kind haben." Über seine Verlobte Kayla Radomski sagte der Schauspieler: "Ich bin mit dem besten Menschen der Welt zusammen."

von APA