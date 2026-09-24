U2 kehren mit neuem Album zurück

Vor genau 50 Jahren jammten Sänger Bono, Gitarrist The Edge, Drummer Larry Mullen Jr. und Bassist Adam Clayton zum ersten Mal - in Mullens Küche. Bono beschreibt laut "Rolling Stone" das neue Album als "anarchisch", Clayton sprach von "einer außergewöhnlichen Sammlung von Songs". Außerdem enthält es letzte Gesangsdarbietungen von Dolly Parton (Song "Torn"). Produziert wurden die zwölf neuen Titel von Garret "Jacknife" Lee, an einigen Liedern schrieb Brian Eno mit.

Der Opener "Go (Carnaval de Luz)" soll von der Band Suicide beeinflusst sein. "Die wildeste U2-Aufnahme seit Jahren", schreibt der "Rolling Stone".