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Taylor Swift mit neuem Song - für "Toy Story 5"

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US-Megastar Taylor Swift
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US-Megastar Taylor Swift hat einen neuen Song angekündigt - mit dem sie sich zugleich selbst einen Traum erfüllt. "Mein neuer Song "I Knew It, I Knew You" für Disney und Pixars "Toy Story 5" gehört euch ab dem 5. Juni", schrieb sie auf Instagram. "Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich vergöttere, seitdem ich als Fünfjährige den ersten "Toy Story"-Film gesehen habe."

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Sie habe sich auf der Stelle in "Toy Story 5" verliebt, als sie den Film in einem frühen Produktionsstadium habe sehen dürfen. "Und ich schrieb diesen Song, sobald ich nach der Vorführung wieder zu Hause war."

Der fünfte Teil der "Toy Story" wird am 19. Juni in den USA veröffentlicht, in den deutschen Kinos soll der Film ab dem 23. Juli laufen. Der letzte "Toy Story"-Teil kam im Jahr 2019 in die Kinos. Der erste Teil wurde 1995 als erster Spielfilm komplett am Computer gemacht - er ging als Meilenstein in die Filmgeschichte ein.

Das Abenteuer um die Spielzeugfiguren Woody und Buzz Lightyear brachte Regisseur John Lasseter einen Extra-Oscar für Entwicklung und Anwendung innovativer Technik ein.

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