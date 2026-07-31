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Punk und Pontifex: Patti Smith traf den Papst

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Smith bei der heurigen Eröffnung der Wiener Festwochen
©APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
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Punk meets Pontifex: Papst Leo XIV. hat am Freitag die Sängerin Patti Smith, immer wieder als "Godmother of Punk" apostrophiert, in Privataudienz empfangen. Das gab der Vatikan laut Kathpress bekannt. Die 79-Jährige gehört nach eigenen Angaben keiner Religionsgemeinschaft an, ist aber seit vielen Jahren mit dem Vatikan verbunden. Für dessen diesjährigen Biennalepavillon in Venedig sang sie ein langes Mariengebet ein.

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Die Pionierin der amerikanischen Punkbewegung und Lyrikerin stammt wie der Papst aus Chicago. Sie trat bereits bei einem der traditionellen Weihnachtskonzerte im Vatikan auf. 2013 begegnete sie Papst Franziskus am Rande einer Generalaudienz. Erst vor wenigen Tagen gab sie zwei Open-Air-Konzerte in Mailand und im Circus Maximus in Rom.

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