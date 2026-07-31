Punk und Pontifex: Patti Smith traf den Papst

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Punk meets Pontifex: Papst Leo XIV. hat am Freitag die Sängerin Patti Smith, immer wieder als "Godmother of Punk" apostrophiert, in Privataudienz empfangen. Das gab der Vatikan laut Kathpress bekannt. Die 79-Jährige gehört nach eigenen Angaben keiner Religionsgemeinschaft an, ist aber seit vielen Jahren mit dem Vatikan verbunden. Für dessen diesjährigen Biennalepavillon in Venedig sang sie ein langes Mariengebet ein.

von APA