Skurriler Glatzen-Rekord bei Konzert von US-Rapper Pitbull

Der 45-Jährige dankte seinen Fans dafür, dass sie bei dem Konzert im Rahmen des Festivals "British Summer Time" trotz Temperaturen um die 30 Grad diesen völlig neuen Rekord aufstellten. "Rekord aufstellen, Geschichte im Entstehen", erklärte der 45-Jährige zu der skurrilen Massen-Aktion, bevor Will Munford vom Guinness-Buch den Rekord offiziell bestätigte.

In den vergangenen Jahren hat sich unter Pitbull-Fans der Trend entwickelt, sich bei Konzerten des Rappers wie ihr Idol zu kleiden. Damit, dass sie nun wie der Musiker eine Glatze trugen, trieben sie ihr Engagement auf die Spitze.

Für die 21-jährige Connie McGovern bedeutete das Aufsetzen der künstlichen Glatze schon ein gewisses Opfer, wie sie der Nachrichtenagentur AFP erzählte. "Ich glaube, ich habe sie zu früh aufgesetzt", sagte sie. "Jetzt kriege ich sie nicht ab, weil mein Haar und mein Make-up durcheinander geraten sind, und ich muss zugeben: Sie geht nicht ab."

Der US-kubanische Rapper Pitbull wurde mit Songs wie "Give Me Everything", "Timber" oder "Hotel Room Service" bekannt. Mit bürgerlichem Namen heißt der Grammy-Preisträger Armando Christian Pérez.