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Skurriler Glatzen-Rekord bei Konzert von US-Rapper Pitbull

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Viele Glatzen im Publikum bei Pitbull-Konzert in London
©APA/APA/AFP/CARLOS JASSO
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Nicht mit seinen Texten oder seiner Musik, sondern mit tausenden unechten Glatzen hat der Rapper Pitbull einen kuriosen Rekord aufgestellt. Bei einem Konzert des US-Musikers im Londoner Hyde Park trugen am Freitag insgesamt 21.141 der rund 70.000 Besucher aufsetzbare Latex-Glatzen auf dem Kopf. Viele ahmten mit dunklen Piloten-Sonnenbrillen, angeklebten Ziegenbärtchen und Anzügen noch andere Kennzeichen des Rappers nach.

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Der 45-Jährige dankte seinen Fans dafür, dass sie bei dem Konzert im Rahmen des Festivals "British Summer Time" trotz Temperaturen um die 30 Grad diesen völlig neuen Rekord aufstellten. "Rekord aufstellen, Geschichte im Entstehen", erklärte der 45-Jährige zu der skurrilen Massen-Aktion, bevor Will Munford vom Guinness-Buch den Rekord offiziell bestätigte.

In den vergangenen Jahren hat sich unter Pitbull-Fans der Trend entwickelt, sich bei Konzerten des Rappers wie ihr Idol zu kleiden. Damit, dass sie nun wie der Musiker eine Glatze trugen, trieben sie ihr Engagement auf die Spitze.

Für die 21-jährige Connie McGovern bedeutete das Aufsetzen der künstlichen Glatze schon ein gewisses Opfer, wie sie der Nachrichtenagentur AFP erzählte. "Ich glaube, ich habe sie zu früh aufgesetzt", sagte sie. "Jetzt kriege ich sie nicht ab, weil mein Haar und mein Make-up durcheinander geraten sind, und ich muss zugeben: Sie geht nicht ab."

Der US-kubanische Rapper Pitbull wurde mit Songs wie "Give Me Everything", "Timber" oder "Hotel Room Service" bekannt. Mit bürgerlichem Namen heißt der Grammy-Preisträger Armando Christian Pérez.

Members of the crowd sporting "bald caps" gather in the sunshine ahead of a concert by US rapper and singer Pitbull in Hyde Park, London, on July 10, 2026. Ahead of the performance an official GUINNESS WORLD RECORDSô title attempt for the 'largest gathering of people wearing bald caps' will be held. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

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