Der britische Sänger Styles, der kürzlich eine Konzertreihe mit 30 Auftritten im Madison Square Garden in New York absolvierte, tritt zum ersten Mal am legendären Festival auf. Cher wird zum Zeitpunkt ihres dortigen Gastspiels 81 Jahre alt sein. Für US-Star Billie Eilish ist es nach ihrem ersten Auftritt 2022 das zweite Mal, dass sie als Headlinerin bei dem Musikspektakel fungiert, das seit 1970 auf der "Worthy Farm" im Südwesten Englands stattfindet. Der britische Sänger Sam Fender erhält erstmals einen der begehrten Top-Plätze im Line-up.

Das Glastonbury-Festival ist regelmäßig ausverkauft, noch bevor die Headliner bekannt gegeben werden. Im vergangenen Monat waren die Tickets innerhalb von 42 Minuten vergriffen.

Im Jahr 2026 fand das Festival nicht statt. Etwa alle fünf Jahre benötigen die Weideflächen der Farm eine Erholungsphase, nachdem sie im Juni durch die Anwesenheit von mehr als 200.000 Menschen stark beansprucht wurden. Zu den weiteren Künstlern, die 2027 auftreten, zählen unter anderem Massive Attack, Chase & Status, The xx und Lily Allen.