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Shakira bei Fußball-WM mit Kleid aus Swarovski-Kristallen

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Shakira mit mehr als 200.000 Swarovski-Kristallen auf dem Kleid
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN KANE
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Popstar Shakira hat beim Halbzeitprogramm des Fußball-WM-Finales im MetLife Stadium bei New York mit einem aufwendig gefertigten Bühnenoutfit für Aufsehen gesorgt. Die kolumbianische Sängerin trat mit dem offiziellen WM-Song "Dai Dai" auf und trug ein eigens für den Auftritt entworfenes Kleid des italienischen Modehauses Roberto Cavalli mit mehr als 200.000 Swarovski-Kristallen bestickt.

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Das Kostüm wurde von Kreativdirektor Fausto Puglisi für Cavalli entworfen und bestand aus Federn in Rosa- und Gelbtönen. Nach Angaben des Designers war das Outfit vollständig von Hand mit den Swarovski-Kristallen bestickt. Allein die Stickarbeiten am Body hätten mehr als 120 Stunden in Anspruch genommen, die Fertigung insgesamt rund zwei Wochen gedauert, verlautete aus dem Modehaus.

"Ich wollte einen starken, fröhlichen und festlichen Look, der die Energie des Auftritts widerspiegelt und zugleich der Bedeutung dieses Anlasses gerecht wird", erklärte Shakira dem Modemagazin "Vogue". Die Sängerin hat auch die Farbgestaltung mitentwickelt. Diese orientiere sich an warmen Tönen.

Für Shakira war es der zweite Auftritt bei einem WM-Finale. Bereits 2006 war sie bei der Endspielveranstaltung in Berlin aufgetreten. Beim diesmaligen Finale setzte sich Spanien gegen Argentinien nach Verlängerung mit 1:0 durch.

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