Shakira bei Fußball-WM mit Kleid aus Swarovski-Kristallen

Das Kostüm wurde von Kreativdirektor Fausto Puglisi für Cavalli entworfen und bestand aus Federn in Rosa- und Gelbtönen. Nach Angaben des Designers war das Outfit vollständig von Hand mit den Swarovski-Kristallen bestickt. Allein die Stickarbeiten am Body hätten mehr als 120 Stunden in Anspruch genommen, die Fertigung insgesamt rund zwei Wochen gedauert, verlautete aus dem Modehaus.

"Ich wollte einen starken, fröhlichen und festlichen Look, der die Energie des Auftritts widerspiegelt und zugleich der Bedeutung dieses Anlasses gerecht wird", erklärte Shakira dem Modemagazin "Vogue". Die Sängerin hat auch die Farbgestaltung mitentwickelt. Diese orientiere sich an warmen Tönen.

Für Shakira war es der zweite Auftritt bei einem WM-Finale. Bereits 2006 war sie bei der Endspielveranstaltung in Berlin aufgetreten. Beim diesmaligen Finale setzte sich Spanien gegen Argentinien nach Verlängerung mit 1:0 durch.