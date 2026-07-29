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Metalheads stürmten das Infield des Wacken Open Air

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Wacken Open Air gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt
©APA/APA/dpa/Frank Molter
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Mit erwarteten 85.000 Metalfans und Stars wie Def Leppard und Judas Priest hat im schleswig-holsteinischen Wacken das weltbekannte Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air (W:O:A) begonnen. Unter lautem Jubel öffneten sich bei bestem Sommerwetter die Tore zum sogenannten Infield. Dann strömten Tausende den Bereich vor den beiden Hauptbühnen.

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Immer wieder hallten "Wackeeeen"-Rufe über den dort noch vorhandenen Rasen. Viele Fans zeigten den Metalgruß, die berühmte Pommesgabel. "Wir wünschen Euch eine geile Jubiläums-Festivalwoche", rief Festival-Gründer Holger Hübner. Sein Kollege Thomas Jensen sagte, die Veranstalter hätten den richtigen Song zum Start ausgesucht. Zur Öffnung der Tore erklang "Ace of spades" von Motörhead.

Stars des 35. Festivals sind Bands wie Def Leppard oder Judas Priest, Sabaton oder Powerwolf. Am Abend sollten auf den großen Bühnen unter anderem Hämatom spielen. Das W:O:A dauert bis 1. August und ist mit 85.000 Besuchern ausverkauft. Das Wetter spielte zum Start im Gegensatz zu den Wetterkapriolen des vergangenen Jahres mit. Am ersten Festivaltag wurden bei sonnigem Wetter Höchstwerte von bis zu 30 Grad erwartet, zum Donnerstag hin soll es noch etwas heißer werden mit 30 bis 31 Grad.

dpatopbilder - 29.07.2026, Schleswig-Holstein, Wacken: Festivalbesuchende laufen während der Eröffnung auf das Infield beim Wacken Open Air (W:O:A). Das W:O:A gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt. Foto: Frank Molter/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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