Schauspielerin Emma Roberts frisch verheiratet

Fotos des Portals zeigten die Braut in einem cremeweißen Chiffon-Kleid mit passendem Haarband und langem Schleier. Entworfen habe das Kleid die Designerin Monique Lhuillier, berichtete die Zeitschrift "Vogue", die bei der Brautkleidanprobe eine Woche vor der Hochzeit dabei war. Sie habe sich ein Kleid mit "Vintage-Charakter" gewünscht, sagte Roberts der Zeitschrift. "Ich bin verrückt nach alten Büchern und dem Aufspüren von Schätzen, und ich liebe es, alte Erinnerungsstücke zu sammeln. Deshalb wollte ich unbedingt, dass das im Kleid zum Ausdruck kommt."

Sie habe kein klassisches Weiß tragen wollen, sagte Roberts der "Vogue". Daher habe sie gemeinsam mit Lhuillier eine individuelle Stofffarbe entwickelt. "Ich wollte ein bisschen wie ein Geist aussehen - wie eine kleine antike Geisterpuppe", sagte Roberts.

Roberts und John hatten ihre Beziehung 2022 öffentlich gemacht. Roberts hat aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Garrett Hedlund einen Sohn.