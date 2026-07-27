ABO

Gestern heiß, heute kühl: Was bei Wetterfühligkeit hilft

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Gestern war es noch sommerlich, heute ist es fast schon kalt
©APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Gestern sommerlich, heute fast schon kalt: Fühlt man sich pünktlich zum Wetterwechsel etwas wackelig auf den Beinen, ist das keine Einbildung. "Das Phänomen existiert wirklich", stellt der Allgemeinmediziner Prof. Martin Scherer vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) klar. Wie genau Wetterlagen und bestimmte körperliche Beschwerden zusammenhängen, darauf hat die Wissenschaft zwar noch keine abschließenden Antworten.

von

Klar ist : "Ändern sich Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb kurzer Zeit, muss sich unser Organismus schnell an die geänderten Einflüsse anpassen", erklärt Martin Scherer. Was dem einen Körper problemlos gelingt, bedeutet für den anderen einen Knick in Allgemeinbefinden, Stimmung oder Leistungsfähigkeit. "Wir vermuten, dass sich die Witterungsverhältnisse auf das vegetative Nervensystem auswirken und daher zu Symptomen führen können", so Martin Scherer. Die reichen übrigens von Schwindel über Kreislaufbeschwerden bis hin zu allgemeinem Unwohlsein. Auch Gelenkschmerzen oder Migräneattacken können sich zeigen.

Scherer zufolge nehmen noch weitere Faktoren einen Einfluss, wie ausgeprägt ein Körper auf Wetterumschwünge reagiert. Zum Beispiel Stress - oder auch unsere Arbeitssituation. Wer etwa im Büro arbeitet, bewegt sich oft weniger und bekommt weniger Tageslicht. Das kann dem Körper die Anpassung an eine neue Wetterlage erschweren.

Und dort liegt auch schon der Schlüssel, um Wetterfühligkeit abzumildern. Martin Scherer rät zu Bewegung an der frischen Luft, genauer gesagt: zu täglichen Spaziergängen bei jedem Wetter. So gewöhnt sich der Körper an Temperaturwechsel - und kann sie besser wegstecken.

Gut auf den Körper zu achten, ist bei Wetterwechseln umso wichtiger. Heißt: genug trinken - und an warmen Tagen auf allzu anstrengende Aktivitäten besser zu verzichten. Wenn die Wetterfühligkeit den Alltag stark einschränkt, ist es sinnvoll, mit dem Hausarzt oder der Hausärztin darüber zu sprechen.

ILLUSTRATION - Schwindel, Unwohlsein oder Migräneattacken: Ändern sich Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, kann sich das negativ auf unseren Körper auswirken. (zu dpa: «Gestern heiß, heute kühl: Was bei Wetterfühligkeit hilft») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Für die NGO muss der Zugang zu Lenacapavir billiger werden
Technik
Weilt-Aids-Konferenz: Ärzte ohne Grenzen für günstigeren HIV-Schutz
13. Testflug hätte eigentlich bereits vor rund einer Woche stattfinden sollen
Technik
Riesen-Rakete Starship absolviert 13. Testflug weitgehend nach Plan
Kinder müssen lernen mir Niederlagen umgehen zu können
Gesundheit
Warum sind Gesellschaftsspiele so gut für Kinder?
Kinder sollten beim Schnorcheln niemals unbeaufsichtigt bleiben
Gesundheit
Niemals ohne Aufsicht: So schnorcheln Kinder sicher
Die Jiaotong-Universität in Shanghai
Technik
Tod von Kind durch missglückte Gentherapie in China untersucht
Tiefseebohrschiff fand Proben nahe der Insel Minami Torishima
Technik
Japan startet Abbauversuch von Seltenen Erden am Meeresboden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER