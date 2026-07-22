Royaler Teenager: Prinz George feiert 13. Geburtstag

Über dem Foto, das der Kensington-Palast auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte, hieß es schlicht: "Happy 13th Birthday, George!", versehen mit einem Partykracher-Emoji. Der Buckingham-Palast, der für die Pressearbeit von König Charles III. verantwortlich ist, retweetete den Post mit einem ähnlich klingenden Glückwunsch und fügte ein Torten-Emoji hinzu.

Wie der royale Spross seinen Geburtstag verbringt, war nicht bekannt. In die Schule muss er jedenfalls nicht, denn in England sind die Sommerferien angebrochen. Das neue Schuljahr dürfte für George ein besonders spannendes werden. Wie der Palast bereits vor einigen Wochen mitgeteilt hatte, tritt George in die Fußstapfen seines Vaters und besucht künftig das Elite-Internat Eton College.

(S E R V I C E - Post des Kensington-Palasts auf X: https://dpaq.de/MJcqNt4 )