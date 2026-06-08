Rosie O'Donnell weint oft seit Geburt ihres jüngsten Enkels

Ihr jüngster Enkel ist das erste Kind ihres 28-jährigen Sohns Blake. Die Geburt von Anthony Joel O'Donnell hatte sie im März auf Instagram bekanntgegeben. Nun berichtete O'Donnell von der engen Bindung zwischen Vater und Sohn. Blake habe ihr gesagt: "Mama, ich will dich nicht traurig machen, aber das Baby mag mich wirklich sehr, und du wirst ihn vielleicht nicht so oft auf den Arm nehmen können", erzählte sie. "Zuerst war ich sauer, aber dann dachte ich: Moment mal, das ist doch etwas Wunderbares."

O'Donnell erlangte in den 1990er-Jahren mit ihrer langjährigen Talkshow "The Rosie O'Donnell Show" Bekanntheit. Vergangenes Jahr war sie nach eigenen Angaben wegen der politischen Lage in den USA unter Präsident Donald Trump mit ihrem jüngsten Kind nach Irland ausgewandert.