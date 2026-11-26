Seit Mittwoch ist bereits bekannt, dass auch Musiker Chris Steger, Unternehmerin und Content-Creatorin Karin Teigl (auch bekannt als Constantly K), Kabarettistin Marina Lacković (alias Malarina), die ehemalige Para-Alpin-Skirennläuferin Barbara Aigner sowie ORF-Meteorologe Marcus Wadsak dabei sind. Durch die zehn Shows führen erneut Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

"Meine Tanzerfahrung geht gegen null, ich kann ehrlich behaupten, dass ich wahrscheinlich 1970 das letzte Mal als junger Bub in einer Tanzschule war - vielleicht nicht unbedingt des Tanzens Willen", wurde Udo Huber in einer Aussendung zitiert. Angelika Niedetzky verwies auf Tanzschulerfahrung mit 16 Jahren: "Ich hab also vielleicht keine zwei linken Holzfüße, aber noch schwinge ich zwei eingerostete Tanzbeine."

Anna-Sophie hat an ihre verstorbene Oma gedacht: "Mit ihr habe ich immer 'Dancing Stars' geschaut, als ich noch klein war." Auch Stefan Maierhofer freut sich: "Ich bin jetzt 44 und Familienvater, und es ist eine Herausforderung für mich, Tanzen noch mal ganz anders zu lernen, und ich möchte es mir auch beweisen." Sängerin Iva Schell erzählte über ihre erste Reaktion, als sie von ihrer Teilnahme erfuhr: "Ich habe so laut geschrien, dass meine Tochter dachte, die Katze hat mal wieder eine tote Maus reingebracht."

Zum Auftakt bietet die Dokumentation "Dancing Stars – Die Promis sind startklar" am 19. Februar (20.15 Uhr) in ORF 1 und auf ORF ON einen Rückblick auf die letzte Staffel sowie eine Vorstellung des neuen Promi-Casts.