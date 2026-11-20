Snow ist nach eigenen Worten seit der ersten Staffel der Drama-Serie "The Hunting Wives" mit Moreno zusammen, die 2024 gedreht wurde und 2025 bei Netflix Premiere feierte. Snow spielt an der Seite von Malin Akerman (48) eine Hauptrolle in der Serie.

Die Schauspielerin hatte 2022 die Trennung von ihrem ersten Mann Tyler Stanaland bekanntgegeben. Sie und der Immobilienmakler hatten sich im März 2020 im kalifornischen Malibu das Ja-Wort gegeben.

Snow spielte in Filmen wie "Hairspray" (2007) und "Prom Night" (2008) mit, bevor sie 2012 an der Seite von Anna Kendrick und Rebel Wilson in der Komödie "Pitch Perfect" eine Hauptrolle erhielt. Sie wirkte auch in "Pitch Perfect 2" (2015) und "Pitch Perfect 3" (2017) mit.