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Philippinen siegen bei asiatischem ESC-Ableger in Bangkok

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Carmelle (2. v. l.) konnte mit ihrem Auftritt überzeugen
©Afp, APA, Chanakarn LAOSARAKHAM
Die Philippinen haben den ersten offiziellen Ableger des Eurovision Song Contest (ESC) in Asien gewonnen. Zuschauer und Jurys aus den elf Teilnehmer-Ländern sowie das Online-Publikum wählten die 19-jährige philippinische Popsängerin Carmelle bei dem am Samstag in Bangkok stattfindenden Wettbewerb zur Siegerin. Ihr Beitrag "Sobra-Sobra" ist ein optimistisches Plädoyer für starke Frauen. Philippinische Frauen seien "stark, entschlossen, unabhängig", betonte die Sängerin.

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Auf dem zweiten Platz knapp hinter den Philippinen schaffte es Gastgeber Thailand, gefolgt von Vietnam, Malaysia und Laos. Die Starter aus Nepal, Kambodscha und Bangladesch landeten mit ihren Songs auf den hinteren Plätzen. Zu den Teilnehmerstaaten zählten zudem Bhutan, die Mongolei, Nepal und Südkorea.

Die Künstlerinnen und Künstler traten in einer spektakulären Show mit Balladen, tanzbaren Popsongs und viel Pyrotechnik gegeneinander an. Einige Länder schickten in der thailändischen Hauptstadt richtige Stars ins Rennen, die zu Hause eine große Fangemeinde haben.

Einer der größten Stars ist die vietnamesische Popsängerin Toc Tien, die die Show mit einer perfekt durchchoreografierten Bühnenshow eröffnete. Thailand wurde vom Duo Mang x Daou vertreten, das ein Liebesduett zum Besten gab, Südkorea von K-Pop-Star Junhee.

Andere Teilnehmer sind dagegen weniger bekannt, wie etwa der Sänger Nyendra aus Bhutan, der für den ESC zum ersten Mal sein Heimatland verlassen hat, oder der mongolische Sänger Beck, der als ausgebildeter Ökonom normalerweise die Regierung in Ulan Bator berät.

Der Eurovision Song Contest ist das weltweit größte live im Fernsehen übertragene Musikereignis und wurde in diesem Jahr von 131 Millionen Zuschauern verfolgt. Mit der ersten asiatischen Ausgabe hofft der Wettbewerb auf ein neues Kapitel seiner Geschichte. Allerdings hat Asien selbst bereits zahlreiche Musikshows.

"Ich bin wirklich beeindruckt von dem, was sie auf die Beine gestellt haben" sagte die 33-jährige Britin Alex Cobham, die in Thailand lebt, und lobte die "Atmosphäre und Musik". Der erste asiatische ESC verkörpere auf jeden Fall den "schrillen, unterhaltsamen Geist" des Wettbewerbs.

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