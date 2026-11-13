Weihnachtssong von Bonnie Tyler nach Tod veröffentlicht

Das Stück ist eine gefühlvolle Ballade, die erst zum Schluss so richtig an Fahrt aufnimmt, wenn Tyler ihr außergewöhnliches Stimmvolumen zur Geltung bringt. Und als habe sie eine Vorahnung gehabt, singt sie darin über "diejenigen, die in unseren Herzen weiterleben" und sogar eine Art Abschied findet sich in dem Songtext, wenn sie zum Schluss mit ihrer rauchigen Stimme "Gute Nacht allen" haucht.

Tyler, die mit Hits wie "Total Eclipse of the Heart" und "Holding Out for a Hero" Pop-Hymnen für die Ewigkeit geschaffen hatte, starb im Juli in einem Krankenhaus in Portugal, nachdem sie wegen einer akuten Erkrankung am Darm operiert werden musste. In diesem Jahr hatte sie noch mehrere Auftritte geplant.