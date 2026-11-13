Taylor Swift kehrt auf Country-Bühne in Nashville zurück

Swift ist in diesem Jahr in der Sparte "Single des Jahres" mit ihrem Hit-Song "I Knew It, I Knew You" aus dem Pixar-Film "Toy Story 5" im Preisrennen. Es ist die 26. CMA-Nominierungen in der langen Karriere der Pop-Country-Ikone.

Als junges Nachwuchstalent hatte sie erstmals 2006 an der Preisverleihung teilgenommen. 2007 holte die damals 17-Jährige die Trophäe als bester Nachwuchsstar. 2009 räumte sie gleich vier Preise ab, darunter den Spitzenpreis als Entertainerin des Jahres. Sie ist damit bis heute die jüngste Musikerin, der diese Ehre je zuteilwurde. Ihren letzten musikalischen Auftritt auf der CMA-Bühne hatte sie 2013 mit dem Song "Red".

Neben Swift hat der CMA-Verband für die Gala kommende Woche auch Auftritte von Musikern wie Ella Langley, Miranda Lambert, Kacey Musgraves, Cody Johnson und Tim McGraw angekündigt.

Bei den Nominierungen führt Langley mit neun Gewinnchancen, gefolgt von Lambert mit sieben Nominierungen. Jeweils mehrere Anwartschaften gingen unter anderem an Musgraves, Ben West, Chris Stapleton, Luke Combs und Lainey Wilson.

Im vorigen Jahr holte Lainey Wilson den Country-Preis als Entertainerin des Jahres. Die Sängerin wird zum dritten Mal in Folge als Gastgeberin der Musikshow auf der Bühne stehen. Mehr als 7.000 CMA-Verbandsmitglieder wählen die Preisträger aus.