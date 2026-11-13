Spanische Popsängerin Rosalía räumt bei Latin Grammys ab

Rosalía, die den Abend mit einem Medley aus Hits von ihrem Erfolgsalbum eröffnet hatte, erhielt zudem den Preis für das beste kurze Musikvideo. "An all die Menschen, die mir gesagt haben, dass ich nicht gut genug oder meine Musik zu schräg sei: Ich bin dankbar, dass ich kein verdammtes Wort davon geglaubt habe", sagte die Sängerin, die schon 2019 und 2022 den Latin Grammy für das Album des Jahres erhalten hatte, in ihrer Dankesrede. "Jetzt gewinne ich diese Preise."

Ein Überraschungssieger des Abends war der argentinische Rapper Milo J, der den Preis für die Aufnahme des Jahres für "Niño" erhielt. Der 20-Jährige setzte sich in der Kategorie gegen Stars wie Karol G und Mon Laferte durch.

Die Latin Grammys für den großen Markt der spanisch- und portugiesischsprachigen Musik werden seit dem Jahr 2000 von der Latin Recording Academy verliehen. Die regulären Grammys werden im Februar in Los Angeles verliehen, die Nominierungen für die wichtigsten US-Musikpreise werden am kommenden Montag bekanntgegeben.

(S E R V I C E - https://www.latingrammy.com/en/awards/27th-annual-latin-grammy-awards/ )