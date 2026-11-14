ABO

Giovanni Zarrella rechnet mit "Last Christmas"-Kritikern ab

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Zarrella wirft sich für geliebten und gehassten Song in die Bresche
©APA, dpa, Rolf Vennenbernd
Für manche ist es der schönste, für andere der nervigste Weihnachtssong überhaupt: "Last Christmas". Sänger Giovanni Zarrella (48, "Fantastico") gehört eindeutig zu den Fans des Festtagsklassikers - und geht mit seinen Kritikern hart ins Gericht. "Ich liebe "Last Christmas" von Wham!, obwohl ich weiß, dass das Thema umstritten ist. Der Song läuft im Radio rauf und runter", sagte der Entertainer ("Die Giovanni Zarrella Show") der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

von

News auf Google bevorzugen

Wer dem Song aber die Qualitäten abspreche, müsse sich seiner Meinung nach etwas vorwerfen lassen. "Wer ernsthaft behauptet, dass "Last Christmas" nicht doch irgendwie ein fantastischer Song ist, der lügt meiner Meinung nach einfach", urteilte Zarrella.

"Last Christmas" von Wham!, erschienen im Jahr 1984, gilt als Phänomen mit zwei Seiten. Einerseits gehört der Song zu den beliebtesten Weihnachts-Popsongs - andererseits gibt es eine vergleichsweise breite Front an Gegnern. Der wohl wichtigste Grund für die Umstrittenheit ist die allgegenwärtige Präsenz des Songs in der Advents- und Weihnachtszeit.

Zarrella, der jüngst selbst einen Weihnachtssong vorgestellt hat ("Every Day Feels Like Christmas"), hört allerdings nicht nur "Last Christmas". Auch "All I Want for Christmas Is You" von Mariah Carey gehöre zu seinen Favoriten. "Für mich beginnt Weihnachten zudem immer mit 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas' von Michael Bublé", so Zarrella. "Wenn da die ersten Töne kommen, habe ich schon nach 15 Sekunden das Gefühl, dass der Schnee gerade direkt ins Wohnzimmer fliegt."

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Taylor Swift kehrt auf Country-Bühne in Nashville zurück
News
Taylor Swift kehrt auf Country-Bühne in Nashville zurück
Walliams weist Vorwürfe zurück
News
Polizei ermittelt gegen "Little Britain"-Star Walliams
Sogar eine Art Abschied findet sich im Lied
News
Weihnachtssong von Bonnie Tyler nach Tod veröffentlicht
Spanische Popsängerin Rosalía räumt bei Latin Grammys ab
News
Spanische Popsängerin Rosalía räumt bei Latin Grammys ab
Zahlreiche Vorwürfe gegen Gerard Depardieu
Schlagzeilen
Bewährungsstrafe gegen Depardieu wird rechtskräftig
++ ARCHIVBILD ++ Essiedu tritt in große Fußstapfen
News
Neuer Severus-Snape-Darsteller nennt Rickman "eine Ikone"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER