Norwegische Kronprinzessin Mette-Marit kurzzeitig im Spital

Dem Sender NRK zufolge trug Mette-Marit eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Haakon hatte eine Japanreise kurzfristig abgebrochen und dies mit dem Gesundheitszustand seiner Frau begründet, so NRK.

Mette-Marit hat eine schwere Lungenfibrose und wird seit Monaten auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet. Laut NTB kann diese Operation nur in der Universitätsklinik in Oslo durchgeführt werden. Spenderlungen sind aber sehr rar. Ob und wann die Personen auf der Warteliste eine Transplantation erhalten, wird demnach sehr kurzfristig entschieden.