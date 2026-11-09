Nina Hollein zeigt ihre New Yorker Mode erstmals in Wien

Holleins Ausstellung "Body Spinners" in der Galerie Eva Presenhuber direkt beim Rathaus ist die erste Werkpräsentation der 55-jährigen Architektin, Künstlerin und Designerin in ihrer Heimatstadt Wien. Nach einem Architekturstudium an der Technischen Universität Wien arbeitete sie in New York u.a. bei der Architektur-Ikone Peter Eisenman und später, als ihr Mann die Schirn Kunsthalle und das Städel Museum in Frankfurt am Main leitete, im Architekturbüro Albert Speer und Partner. Wieder zurück in New York, konzentrierte sich Nina Hollein, die nie eine Modeschule besucht und 2008 ein "Slow Fashion"-Label gegründet hat, auf die Kreation von Outfits, die allesamt Einzelstücke darstellen.

"Ich bin ein Einmann-Betrieb und sitze manchmal acht Stunden am Stück an der Nähmaschine", schildert sie im Gespräch mit der APA die Entstehung ihrer Kleider, bei denen sie "genau umgekehrt" vorgeht als die klassischen Couturiers, die ihren Kundinnen die Kleider buchstäblich auf den Leib schneidern: "Ich mache, was ich will, und schau erst danach, ob es wer haben möchte." In der US-Musikszene tragen etwa eine Violonistin und eine Sängerin bei ihren Bühnenauftritten Kreationen von Nina Hollein. Mit 3.000 bis 8.000 Dollar sind ihre Kleider jedenfalls nicht nur für die Brieftaschen der Superreichen leistbar, als Kunstwerke sogar in der unteren bis mittleren Preiskategorie angesiedelt.

Auch die zehn Kleider, von denen die meisten in den Ausstellungsräumen von lautlosen Motoren langsam im Kreis gedreht werden, sind in der bis 4. Dezember laufenden Wiener Präsentation käuflich erwerbbar. Für die ungewöhnlichen Gestaltungen wurde Upcycling von Stoffresten ebenso wie Plastik verwendet. "Inspiration Comes from Everyday Life" heißt der in wenigen Wochen von Stephanie Buhmann im Verlag The Green Box herausgegebene und auf eine Ausstellung im Austrian Cultural Forum New York zurückgehende Band mit Fotos von Elfie Semotan, in dem Nina Hollein ihre Entwurfs- und Materialstrategie vorstellt. Sie sei keine Puristin und angesichts der geringen Materialmengen habe sie auch bei der Verwendung von Plastik kein schlechtes Gewissen, sagt die Designerin. Von ihrem künftigen Musterbuch gibt es erste Seiten in der Ausstellung zu sehen.

Erst seit zwei Monaten fertigt sie auch Entwurfszeichnungen an, von denen in Wien mit einigen Beispielen die ganz besondere Beziehung zwischen Architektur und Modedesign in Holleins Arbeiten sichtbar wird. Penibel sind dabei manche Stoff-Verbindungen herausgearbeitet, als wären es Konstruktionspläne für die Umsetzung auf einer Baustelle. Die Besucher können anhand der daneben hängenden Realisation auf die Suche nach den entsprechenden Details gehen.

Einen Monat lang ist die Ausstellung geöffnet - dann wird Eva Presenhuber ihre Wiener Galerie zusperren und sich wieder ganz auf Zürich konzentrieren. Für Nina Hollein folgt dagegen im Februar die nächste Ausstellung in New York. Und Anfang Mai steht auch schon wieder die nächste Met Gala an. Das Thema lautet diesmal "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday". Wie geschaffen für Nina Hollein.

(S E R V I C E - Ausstellung "Nina Hollein - Body Spinners", Galerie Eva Presenhuber, Wien 1, Lichtenfelsgasse 5, Vernissage am Dienstag, 10.11., 18 Uhr. Bis 14.12., Di-Fr 12-18 Uhr. https://www.presenhuber.com/exhibitions/nina-hollein ; https://ninahollein.com/ )