Die Stimme von Opus: Herwig Rüdisser ist 70

Rüdisser lernte im Alter von acht Jahren Klavier, ab zehn kam dann die Gitarre dazu. 1972 gewann er mit der Band GFS einen Wettbewerb. Es folgte zunächst eine Ausbildung als Grafiker und der Umzug nach Graz, wo er einige Zeit bei der Band Daily Gift sang. Die entscheidende Wende kam mit einem Inserat: "Opus sucht Sänger", hieß es da, und Rüdisser bewarb sich. Der Rest ist Geschichte, allerdings brauchte es eine Weile, bevor die Geschichte so richtig ins Laufen kam. Er fing an, zusammen mit Opus Musik zu machen, und 1980 veröffentlichte die Band ihr erstes Studioalbum "Daydreams".

Im September 1984 wurde "Live is Life" in Oberwart erstmals bei einem Konzert gespielt und dann auch veröffentlicht. Da die Plattenfirma kein rechtes Vertrauen in den Song hatte, übernahm sie nur die Rechte für Österreich, der Rest blieb bei der Band - und sichert so den Mitgliedern bis heute durch immer noch sprudelnde Tantiemen ein gutes Einkommen, da die Musiker die Urheberrechte besitzen und über einen eigenen Verlag verfügen.

Es folgten Goldene Schallplatten, Auszeichnungen und Tourneen in die ganze Welt. 2009 wurden die Bandmitglieder Günter Grasmuck, Ewald "Sunny" Pfleger, Kurt Rene Plisnier und Herwig Rüdisser mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet. Im gleichen Jahr fand in der Grazer Oper in Begleitung eines klassischen Orchesters unter der Leitung von Christian Kolonovits ein Konzert statt, das als Audio- und Videoaufnahme unter dem Titel "Tonight At The Opera" veröffentlicht wurde.

2019 bekam Herwig Rüdisser gesundheitliche Probleme und musste sich einer Herzoperation unterziehen. Am 21. Dezember 2021 gab Opus in der Grazer Oper ein offizielles Abschiedskonzert. Im Rahmen der Amadeus-Verleihung 2021 wurde der Band der Amadeus Award für das Lebenswerk zuerkannt. Herwig Rüdisser hat eine Tochter und einen Sohn und ist mit deren Mutter seit Jahrzehnten zusammen.