"Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte": Depp spielt Dickens

© Constantin Film Österreich, Paramount Pictures, APA

Weihnachten naht - und damit auch die offenbar unvermeidliche nächste Verfilmung von Charles Dickens "Christmas Carol" aus 1843. Für die Fassung "Ebenezer" zeichnet Ti West verantwortlich, der niemand Geringeren als Johnny Depp in der Rolle des knauserigen Geizhalses Ebenezer Scrooge für das in London spielende Abenteuer zur Verfügung hat. Der Rest ist bekannt: Geiz, Geister, geläutert. Am Donnerstag kommt der neue Vorweihnachtsfilm in die heimischen Kinos.

von APA