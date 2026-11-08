ABO

"Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte": Depp spielt Dickens

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Jonny Depp trifft als Ebenezer auf die Geister seiner Vergangenheit
©Constantin Film Österreich, Paramount Pictures, APA
Weihnachten naht - und damit auch die offenbar unvermeidliche nächste Verfilmung von Charles Dickens "Christmas Carol" aus 1843. Für die Fassung "Ebenezer" zeichnet Ti West verantwortlich, der niemand Geringeren als Johnny Depp in der Rolle des knauserigen Geizhalses Ebenezer Scrooge für das in London spielende Abenteuer zur Verfügung hat. Der Rest ist bekannt: Geiz, Geister, geläutert. Am Donnerstag kommt der neue Vorweihnachtsfilm in die heimischen Kinos.

von

News auf Google bevorzugen

WASHINGTON - USA: FOTO: APA/APA/Paramount Pictures/Constantin Film Österreich

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Stimme von Opus: Herwig Rüdisser ist 70
News
Die Stimme von Opus: Herwig Rüdisser ist 70
Nivedita begibt sich auf eine komplexe Suche nach Identität
News
"Identitti": Was ist eine Identität?
Drahdiwaberl-Chef Stefan Weber wäre 80
Schlagzeilen
Drahdiwaberl-Chef Stefan Weber wäre 80
Kabarettist Alex Kristan ist einer der Acts auf der Ybbsiade 2027
News
Ybbsiade 2027 mit Alex Kristan, Omar Sarsam und "Remassuri"
Zeitkapsel aus der "Faith"-Ära: George Michael belebt den Kinosaal
News
"George Michael: The Faith Tour": A Star is back
RH ortet viel Verbesserungspotenzial bei Wiener Zeitung GmbH
Politik
RH ortet viel Verbesserungspotenzial bei Wiener Zeitung GmbH
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER