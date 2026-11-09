Das neue Album von Royal Blood ist "unerbittlich"

"Die Single gab einen kleinen Vorgeschmack auf das, was kommt", betont Thatcher. "Das Album ist eigentlich für die Bühne geschrieben. Wir können es kaum erwarten, diese Songs live zu spielen. Das Album hat den Spaß und die Energie unserer ersten Platte, ist aber mit der Erfahrung aus vier Alben im Gepäck entstanden." Neben Thatcher gehört Sänger und Bassist Mike Kerr zur Formation.

Der Drummer meldet sich an einem sonnigen Tag aus Brighton. "Der Morgen war zwar sehr grau, aber jetzt sieht es gut aus", erzählt er. Dort, im bandeigenen Studio, wurde "Dead Company" aufgenommen. "Wir haben hier früher bereits ein paar Songs gemacht. Aber noch nie ein ganzes Album. Wir arbeiteten mit unserem Tontechniker und Co-Produzenten Pete (Hutchings, Anm.) zusammen. Wir waren nur zu dritt im Raum und haben einfach richtig losgelegt."

Um das Duo herrschte rund um das Erscheinen ihres Debüts ("Royal Blood" von 2014) ein ziemlicher Hype. "Ich glaube, wir hatten gar nicht richtig eingeschätzt, wie schwierig das zweite Album werden würde", sagt Thatcher im Rückblick. "Wir sind unserer Linie treu geblieben und wollten unseren Sound weiterentwickeln." Das taten sie dann auf den folgenden Studioproduktionen. "Wir haben einige Elemente hinzugefügt und andere Bereiche unseres Songwritings und unserer Art, Musik zu spielen, erkundet."

"Dead Company" sei "eine Rückkehr zu dem, wofür wir bekannt sind und was wir gut können: Liverockmusik. Diese Platte fängt die Energie ein, wenn Mike und ich zusammen in einem Raum sind." Beim Vorgänger "Back To The Water Below" (2023) hatten Royal Blood noch eine andere Richtung eingeschlagen: "Die Songs waren melodischer, ein bisschen mehr im Stil der Beatles. Viele Lieder enthielten Klavierparts und waren musikalisch vielschichtig. Aber live haben sie nicht diese Energie. Jetzt ging es darum, wieder von vorn anzufangen, die Dinge schneller und härter anzugehen und einfach wieder Spaß zu haben."

Die Texte seien "ziemlich positiv", sagt Thatcher. "Es geht vor allem darum, durchzuhalten. Mike hat die meisten geschrieben, während er für einen Marathon trainierte. Es dreht sich also viel um Ausdauer, und dass man Dinge durchstehen kann. Die Musik selbst klingt ziemlich wild und kraftvoll." Royal Blood haben ja auch nicht nur einen normalen Tiger im Tank: Jener am Cover des Albums weist gleich zwei Köpfe auf.

Über die alles andere als ausufernde Spieldauer von "Dead Company" sagte Thatcher: "Ich glaube, in der heutigen Zeit, so wie die Leute derzeit Musik hören, ist es schon eine ziemliche Leistung, wenn man sich eine halbe Stunde lang auf eine Band einlässt. Wenn ich mir Alben anhöre, gebe ich ihnen meistens nur fünf Songs lang eine Chance - es sei denn, sie sind fantastisch, dann höre ich weiter. Unser neues Album steckt voller Energie. Es gibt ein paar unerwartete Wendungen, aber es ist unerbittlich. Und ja, ich glaube, unsere Fans werden es definitiv bis zum Ende durchhören."

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E - https://royalbloodband.com )