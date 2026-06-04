Nena-Konzert in Deutschland wegen Sturmböen abgesagt

"Falls ihr vor Ort seid, folgt bitte den Anweisungen des Sicherheitspersonals und nehmt aufeinander Rücksicht", schrieb Nena auf Instagram. Das Management der Sängerin war zunächst nicht für ein Statement zu erreichen.

Die Open-Air-Show war ausverkauft. Am Freitag soll bekanntgegeben werden, was mit den Tickets passiert. Erst am vergangenen Freitag musste dort ein Konzert der Band "Sportfreunde Stiller" abgebrochen werden.