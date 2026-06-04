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Nena-Konzert in Deutschland wegen Sturmböen abgesagt

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++ ARCHIVBILD ++ Nenas Open-Air-Show in Braunschweig war ausverkauft
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Ein Konzert der Sängerin Nena ("99 Luftballons") in der deutschen Stadt Braunschweig ist wegen eines aufziehenden Unwetters abgesagt worden. "Es werden sehr starke Sturmböen erwartet und der Veranstalter hält das Risiko für zu hoch", postete die Sängerin auf Instagram. "Es tut mir sehr leid, ich habe mich sehr auf die Show gefreut." Eine Stunde vor dem geplanten Konzertbeginn forderte der Veranstalter Undercover die Gäste online auf, den Braunschweiger Lokpark zu verlassen.

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"Falls ihr vor Ort seid, folgt bitte den Anweisungen des Sicherheitspersonals und nehmt aufeinander Rücksicht", schrieb Nena auf Instagram. Das Management der Sängerin war zunächst nicht für ein Statement zu erreichen.

Die Open-Air-Show war ausverkauft. Am Freitag soll bekanntgegeben werden, was mit den Tickets passiert. Erst am vergangenen Freitag musste dort ein Konzert der Band "Sportfreunde Stiller" abgebrochen werden.

ARCHIV - 23.07.2022, Sachsen, Leipzig: Sängerin Nena steht in der Show „Das große Schlagercomeback“ auf der Bühne. (zu dpa: «Nena-Konzert wegen Sturmböen abgesagt») Foto: Jan Woitas/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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