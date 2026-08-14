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Nicole Kidman mit Auftritt in Musikvideo von Troye Sivan

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Nicole Kidman lieferte einen Auftritt für Troye Sivan
©Getty Images North America, APA, JAMIE MCCARTHY
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Nicole Kidman schreitet durch einen Club, entdeckt Troye Sivan ("One Of Your Girls") und beide scheinen schließlich mit eindringlichem Blick aneinander hängenzubleiben: Die australische Hollywoodschauspielerin hat einen überraschenden Auftritt im neuen Musikvideo des australischen Popstars. In "She's the Best" taucht die 59-Jährige in die Welt von Sivan ein. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die beiden australischen Stars sich vor der Kamera begegnen.

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Bereits 2018 spielten sie in dem Film "Boy Erased" zusammen. Der 31-Jährige erzählte damals in einem Interview, dass er ein großer Fan der Schauspielerin sei.

Der Song soll eine Liebeserklärung an Weiblichkeit in ihrer Vielfältigkeit sein. Sivan richtet sie unter anderem an Frauen, insbesondere trans Frauen, an Dragqueens und feminin auftretende Menschen. Sie alle hätten sein Leben und seine Kreativität geprägt, heißt es in einer Mitteilung seines Labels.

"She's the Best" ist zugleich der Titel von Sivans viertem Studioalbum, das am 9. Oktober erscheinen soll. Es fühle sich "wie die wahrhaftigste und kreativste Version meiner selbst an, die ich jemals mit anderen geteilt habe", sagt Sivan über die Platte. Was sich dabei als roter Faden durch sein Leben ziehe, benennt er deutlich: "Die einzige Konstante in meinem Leben, die mich einigermaßen bei Verstand gehalten hat, waren weder die Arbeit noch die Männer, sondern das Feminine. Gott sei Dank dafür."

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