Nicole Kidman mit Auftritt in Musikvideo von Troye Sivan

Bereits 2018 spielten sie in dem Film "Boy Erased" zusammen. Der 31-Jährige erzählte damals in einem Interview, dass er ein großer Fan der Schauspielerin sei.

Der Song soll eine Liebeserklärung an Weiblichkeit in ihrer Vielfältigkeit sein. Sivan richtet sie unter anderem an Frauen, insbesondere trans Frauen, an Dragqueens und feminin auftretende Menschen. Sie alle hätten sein Leben und seine Kreativität geprägt, heißt es in einer Mitteilung seines Labels.

"She's the Best" ist zugleich der Titel von Sivans viertem Studioalbum, das am 9. Oktober erscheinen soll. Es fühle sich "wie die wahrhaftigste und kreativste Version meiner selbst an, die ich jemals mit anderen geteilt habe", sagt Sivan über die Platte. Was sich dabei als roter Faden durch sein Leben ziehe, benennt er deutlich: "Die einzige Konstante in meinem Leben, die mich einigermaßen bei Verstand gehalten hat, waren weder die Arbeit noch die Männer, sondern das Feminine. Gott sei Dank dafür."