Erfolgsautor Fitzek vergleicht Smartphones mit Crack

Der Autor, der nach eigenen Angaben jedes Jahr versucht, seine Bildschirmzeit zu senken, nannte das Smartphone einen "absoluten Zeitkiller" - auch, weil er dadurch weniger lese. Konsequenz für den Alltag: "Deshalb finde ich: Handys raus aus dem Schlafzimmer!"

Fitzek erzählte zudem, dass ihn das Thema auch persönlich beschäftigt. Eine Recherche bei einem Therapeuten habe ungeplant zu einem Gespräch über die eigene Abhängigkeit geführt: "Also haben wir über meine Handysucht gesprochen."