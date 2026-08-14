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Erfolgsautor Fitzek vergleicht Smartphones mit Crack

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Erfolgsautor sieht sich durch Handy vom Lesen abgelenkt
©APA, dpa, Britta Pedersen
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Bestsellerautor Sebastian Fitzek spricht sich für weniger Smartphone im Alltag aus - und greift dabei zu einem drastischen Vergleich. "Ich finde, das ist wie der Vergleich von Schokolade mit Crack", sagte Fitzek der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Bücher seien "wie Schokolade: nicht immer gesund, aber insgesamt harmlos". Beim Handy sehe das anders aus.

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Der Autor, der nach eigenen Angaben jedes Jahr versucht, seine Bildschirmzeit zu senken, nannte das Smartphone einen "absoluten Zeitkiller" - auch, weil er dadurch weniger lese. Konsequenz für den Alltag: "Deshalb finde ich: Handys raus aus dem Schlafzimmer!"

Fitzek erzählte zudem, dass ihn das Thema auch persönlich beschäftigt. Eine Recherche bei einem Therapeuten habe ungeplant zu einem Gespräch über die eigene Abhängigkeit geführt: "Also haben wir über meine Handysucht gesprochen."

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