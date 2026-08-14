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Danger Dan mit neuem Lied über seine Augenkrankheit

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++ ARCHIVBILD ++ Der Sänger und Rapper bringt im Herbst ein neues Album heraus
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Der deutsche Sänger und Rapper Danger Dan singt in seinem neuen Lied über seine Augenkrankheit. "Ich seh' noch alles vor mir, hör' wie der Arzt mir sagte: Von dieser Krankheit wird man blind." So beginnt sein Song "Dass es hier so schön ist", der am Freitag erschien.

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In seinem Newsletter ging der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Daniel Pongratz näher darauf ein: "Ich leide an der seltenen Augenerkrankung Retinitis pigmentosa, bei der mein Sehvermögen nach und nach verloren geht." Der Verlauf sei nicht klar zu prognostizieren. Er habe aber trotz sehr stark eingeschränktem Sichtfeld große Chancen, "noch einige Jahre" genug sehen zu können, "um die Klaviatur zu finden".

Die Diagnose bekam der 43-Jährige demnach mit Mitte 20. Bei der Augenkrankheit sterben nach und nach die Sehzellen ab, die in der Netzhaut Licht in elektrische Impulse umwandeln.

Danger Dan macht als Solokünstler Musik, ist aber auch Teil der Rap-Gruppe Antilopen Gang. Am 2. Oktober erscheint sein Solo-Album "Keine Angst", auf dem auch die neue Single ist.

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