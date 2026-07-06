Reisen ohne Smartphone-Fallen: Ihr Urlaub ist teuer genug

Die schlechte Nachricht: Die wenigen Situationen, in denen auf Reisende Mobilfunkkosten zukommen können, die sie so gar nicht auf dem Schirm hatten, haben es in sich. In jedem Fall Pflicht, um keine teuren Überraschungen zu erleben: Vor der Reise den eigenen Vertrag und die zugehörige Preisliste dahingehend prüfen, was Telefonieren und Surfen im Reiseland kosten, wenn dort die EU-Roaming-Regeln nicht gelten, rät die Stiftung Warentest.

Bei Zielen außerhalb der Europäischen Union oder auf Kreuzfahrten sollte man im Zweifel Mailbox, eventuelle Rufumleitungen und das Datenroaming deaktivieren. Alternativen im jeweiligen Urlaubsland können lokale SIM-Karten, eSIMs und WLAN-Hotspots sein.

Dank der EU-Roaming-Verordnung kosten Telefonate, SMS und mobiles Internet in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und auch in einigen Überseegebieten wie La Réunion oder Martinique genauso viel wie zu Hause, wenn das Gespräch nach Österreich oder in die Netze des jeweiligen EU-Urlaubslandes geht. Auch eingehende Anrufe aus Österreich kosten nichts extra.

In Großbritannien erheben Anbieter wie Magenta trotz des Brexits nach wie vor keine zusätzlichen Roaming-Gebühren. Sicherheitshalber sollten Kunden aber genaue Informationen bei ihrem Mobilfunk-Anbieter einholen.

Monaco, San Marino, Andorra, die Isle of Man, die Kanalinseln, Gibraltar, Vatikanstadt und andere fallen dagegen nicht unter die EU-Roaming-Verordnung. Einige Mobilfunkanbieter ordnen diese Gebiete allerdings trotzdem der EU-Länderliste zu oder gewähren günstige Konditionen. Also vor der Reise in die Preisliste schauen oder beim Anbieter nachfragen.

In Nicht-EU-Ländern drohen nach wie vor extrem hohe Kosten. So kann schon die Telefonminute in Kuba oder auf den Malediven je nach Anbieter beispielsweise 4 Euro kosten, die Nutzung mobiler Daten schlägt dort den Angaben zufolge teils mit 17 Euro pro Megabyte (MB) zu Buche.

Tipp: Datenroaming lieber deaktivieren und stattdessen WLAN-Hotspots nutzen. Wenn sensible Daten verwendet werden, etwa beim Onlinebanking oder beim Onlineshopping, sind öffentliche WLAN-Netze aus Sicherheitsgründen aber nicht geeignet.

Immerhin müssen die Provider nach der Flugzeuglandung oder nach Passieren einer Grenze per SMS über die Mobilfunkkosten im jeweiligen Land informieren. So werden auch unvorbereitete Reisende noch gewarnt - und sollten die Info-SMS auch genau lesen.

In Nicht-EU-Ländern kann die Mailbox teuer werden, weil teils eine sogenannte bedingte Rufumleitung dafür sorgt, dass man für die Abfrage dreifach zahlt: Kostenpflichtig sind die Weiterleitung ins Auslandsnetz, die Umleitung zurück zur deutschen Mailbox und das Abhören.

Die Mailbox lässt sich aber leicht ausschalten - oftmals mit dem Code ##002#, den man auf der Telefon-Tastatur eintippt und dann abhebt.

Vor Fahrten ins EU-Ausland prüft man am besten, ob sich kostengünstige Auslandsoptionen zum eigenen Tarif dazubuchen lassen. Diese sogenannten Reisepakete sind bei vielen Mobilfunkanbietern für Telefonie, SMS und Datenvolumen in Nicht-EU-Ländern zu haben.

In vielen Ländern sind aber vor Ort im Reiseland gekaufte SIM-Karten günstiger als der eigene Heimat-Tarif mit oder ohne Reisepaket. Besonders einfach zu handhaben und oft sehr günstig sind eSIM-Tarife nur für Daten in Nicht-EU-Ländern, die man parallel zum Heimat-Tarif nutzen kann.

Wer Daten nutzen kann, egal ob über eine SIM oder in einem WLAN, kann natürlich auch Apps nutzen, die Telefonate und SMS ersetzen: also etwa Messenger-Dienste wie Signal, Threema, iMessage/Facetime oder WhatsApp.

Damit selbst moderate Datennutzung auf Reisen in Nicht-EU-Länder keine vier- oder gar fünfstellige Handyrechnungen mehr produziert, hat die EU den sogenannten Kosten-Airbag eingeführt.

Er gilt weltweit und funktioniert so: Sind 80 Prozent der voreingestellten Kostengrenze von 50 Euro netto oder einer anderen selbst festgelegten Obergrenze erreicht, muss der Anbieter eine Warn-Nachricht schicken. Ist die Grenze überschritten, wird der Daten-Speed so stark gedrosselt, dass Surfen mühselig bis unmöglich wird.