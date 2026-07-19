Matt Damon über Christopher Nolan: Er hat kein Telefon

Einem Anruf Nolans (55) gehe also stets eine Nachricht voraus, und zwar von dessen Frau und Produzentin Emma Thomas, erzählt Damon. Sie sei es gewesen, die Damon vorgewarnt habe. "Hast du heute Zeit für einen Anruf?", zitiert der Schauspieler aus der Nachricht von Thomas.

"Dann bekommt man einen Anruf von einer unbekannten Nummer." Nolan greife einfach zu irgendeinem freien Apparat in den Universal Studios. "Er rief an, und wir redeten zehn, fünfzehn Minuten", berichtet Damon, der zuvor bereits mit Nolan mehrere Filme gedreht hatte ("Oppenheimer", "Interstellar").

Dass der Regisseur bereits ein neues Projekt plane, habe Damon nicht erwartet. "Es war keine sechs Monate nach dem ganzen Oscar-Trubel um "Oppenheimer"." Doch Nolan verkündete in dem Gespräch, einen neuen Film drehen zu wollen. Und Damon sollte einer der Hauptdarsteller werden.

"Die Odyssee" läuft seit Donnerstag im Kino. In dem Film nach Homers Epos verkörpert Damon den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger, von Stürmen, Kämpfen und mythischen Gefahren geprägter Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Zur Besetzung des bildgewaltigen Kinospektakels gehören auch Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya und Charlize Theron. Gedreht wurde an vielen Schauplätzen auf der ganzen Welt im IMAX-Format, das eine besonders hohe Auflösung ermöglicht.

In einem Interview mit dem "Hollywood Reporter" hatte Nolan bereits 2023 verraten, er kommuniziere nicht über E-Mails oder Textnachrichten. Schon 2015 verriet er dem Magazin: Ein eigenes Handy brauche er nicht. "Es steht immer jemand in meiner Nähe, der mir auf die Schulter klopfen und mir ein Telefon in die Hand drücken kann, falls es nötig ist."