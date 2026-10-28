ABO

Lukas Resetarits zieht sich von der Bühne zurück

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Lukas Resetarits sagt der Bühne für immer adieu
©APA, Klaus Titzer
Es ist das Ende einer Ära: Die Kabarettlegende Lukas Resetarits zieht sich nach 49 Jahren mit sofortiger Wirkung und für immer von der Bühne zurück. "Nach 30 Solokabarettprogrammen [...] wurden die Bühnenauftritte für Lukas Resetarits körperlich immer fordernder und der Stresslevel immer höher", teilte das Management des 79-Jährigen in einer Aussendung mit: "Lukas Resetarits hat daher beschlossen, mit sofortiger Wirkung seinen Bühnenabschied zu nehmen."

von

News auf Google bevorzugen

Damit endet nicht nur eine der prägenden Kabarettkarrieren des Landes, schrieb der am 14. Oktober 1947 in Stinatz geborene Resetarits neben seiner Bühnenkarriere doch auch fleißig an der österreichischen Fernseh- und Filmgeschichte mit. Vor allem in der Rolle des Majors Adolf Kottan aus "Kottan ermittelt" erlangte er Kultstatus. Beliebter Darsteller war Resetarits auch in der ORF-Serie "Tohuwabohu", im Fernsehkabarett "D.O.R.F." und in Ernst Hinterbergers "Kaisermühlenblues". "Der Abschied fällt ihm schwer und uns auch. Wir bitten Sie, diese Entscheidung zu respektieren", hieß es nun vom Management des Ausnahmekomödianten.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Daras Sieg in Wien brachte den ESC 2027 nach Bulgarien
Menschen
Zumindest 36 Länder treten beim ESC von Bulgarien an
Katharina Rabl beleuchtet Borkenkäfer und Familiengeheimnisse
Schlagzeilen
Regisseurin Rabl deckt Borkenkäfer und Geheimnisse auf
Das Frequency findet kommendes Jahr vom 19. bis 21. August statt
News
Pitbull als dritter Headliner beim Frequency Festival
Foto des Theaters im Schloss Esterházy in Totis mit Klimts Notizen
Technik
Bisher unbekannte Werkfotografien als Schenkung an Klimt-Foundation
Konstantin Gropper alias Get Well Soon testete die KI
News
Geisterbeschwörung: Get Well Soon mit Album ohne KI über KI
Langeweile im Museum von Forschenden untersucht
Technik
Museen sind weniger langweilig als gedacht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER