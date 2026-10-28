Lukas Resetarits zieht sich von der Bühne zurück

Damit endet nicht nur eine der prägenden Kabarettkarrieren des Landes, schrieb der am 14. Oktober 1947 in Stinatz geborene Resetarits neben seiner Bühnenkarriere doch auch fleißig an der österreichischen Fernseh- und Filmgeschichte mit. Vor allem in der Rolle des Majors Adolf Kottan aus "Kottan ermittelt" erlangte er Kultstatus. Beliebter Darsteller war Resetarits auch in der ORF-Serie "Tohuwabohu", im Fernsehkabarett "D.O.R.F." und in Ernst Hinterbergers "Kaisermühlenblues". "Der Abschied fällt ihm schwer und uns auch. Wir bitten Sie, diese Entscheidung zu respektieren", hieß es nun vom Management des Ausnahmekomödianten.