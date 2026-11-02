König Charles im Karibik-Regen: "Mir wächst gleich Kresse"

Nach einer kurzen Zeit bei Regen und Wind wurde nur Camilla (79) ein durchsichtiger Regenschirm gereicht. Mit diesem vor dem Wasser geschützt und von einer Offizierin begleitet, verließ sie das kleine Podium, auf dem das königliche Paar stand, wie Videos zeigen. Charles (77) musste jedoch noch eine Weile im Regen ausharren.

In Videos ist zu sehen, wie sich der König umdreht, mit der Hand winkt, vermutlich nach einem Regenschirm fragt und dann einige Schritte in Richtung Camilla über den roten Teppich läuft, bevor er wieder zum Podium zurückgeht. Schließlich bekommt der König einen schwarzen Regenschirm.

"Ich glaube, mir wächst gleich Brunnenkresse auf dem Anzug", scherzte der König später mit dem Ministerpräsidenten von Antigua und Barbuda, Gaston Browne. Das Video dazu wurde auf dem offiziellen X-Account der Royal Family verbreitet.

Antigua und Barbuda ist die letzte Station einer neuntägigen Reise des Königs durch die Karibik und nach Südamerika. Zuvor hatte er die Bahamas und Guyana besucht. Camilla begleitet ihn beim letzten Teil der Reise.

Höhepunkt wird am Dienstag die Rede des Königs beim Gipfeltreffen der 56 Commonwealth-Staaten in St. John's sein. Seit Jahren fordern karibische Staaten eine Aufarbeitung der britischen Rolle im transatlantischen Sklavenhandel zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert sowie Reparationszahlungen. Zuletzt wurden die Forderungen deutlicher. Laut dem Palast wird Charles über das anhaltende Leid des Sklavenhandels sprechen, sich aber nicht formal dafür entschuldigen.