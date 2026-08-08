Kinostreit in Russland: Palatschinke gegen Spider-Man

Kolobok ist ein russisches Volksmärchen, das dem auch in Deutschland bekannten Stoff zu "Der dicke fette Pfannkuchen" ähnelt: Der rundliche Held will sich nicht essen lassen und rollt und rollt. In seinem mittlerweile vierten russischen Kinomärchen besteht der Hauptcharakter - eine Trickfigur zwischen realen Schauspielern - erneut viele Abenteuer in einer Zauberwelt voller Folklore.

Viele russische Kinofans wollten aber lieber Tom Holland als Spinnenmensch sehen. Die Vorverkaufszahlen ließen ein Abschmieren von "Kolobok" an der Kinokasse befürchten. Also verschob der Verleih den Start von "Spider-Man". Es wurde mit Konsequenzen gedroht, sollten Kinos den Hollywood-Film als Vorpremiere zeigen, berichtete die Filmexpertin Sofia Worobjowa für das Portal "Meduza".

Darauf erhob sich ein Shitstorm; auf Filmplattformen wie kinopoisk.ru wurde der Kolobok systematisch abgewertet. Der Ärger ging so weit, dass der staatliche TV-Sender Rossija 24, ein Sponsor des Films, schließlich Anzeige erstattete: Es gebe Todesdrohungen gegen Regisseur Anton Maslow und Hauptdarsteller Dmitri Schurawljow. "Unzufriedenheit mit der Qualität der Inhalte vermischt sich mit Hass, Drohungen und offenem Chaos im Netz", hieß es.

Vonseiten des Filmteams schüttete der Komiker Garik Charlamow, der dem Kolobok seine Stimme leiht, Öl ins Feuer. Ihm sei der Spinnenmann völlig egal, entgegnete er den verärgerten "Spider-Man"-Fans: "Ich liebe Batman!"