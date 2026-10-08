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Kinderbuch-Debüt von Otto Waalkes

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Otto Waalkes ist nun auch Kinderbuchautor
©APA, HANS KLAUS TECHT
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Otto Waalkes ist Komiker, Musiker, Synchronsprecher, Filmregisseur - und nun auch Kinderbuchautor. Mit "Karl, der kleine Ottifant. Ein Rüssel wie kein anderer" erzählt der 78-Jährige nach Angaben des Oetinger-Verlags, dass Anderssein eine richtige Superkraft ist. Waalkes hat das Buch geschrieben und illustriert.

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Karl, der kleine Ottifant, ist ein wenig anders als die anderen Elefanten. Er wächst in einer Elefantenherde auf und wird geliebt, doch sein Rüssel ist viel länger und verknotet sich ständig. Als er eines Tages von einem Schmetterling aus seiner Herde gelockt wird, beginnt ein großes Abenteuer durch Steppe und Dschungel für den kleinen Ottifanten. Und Karl erkennt, dass sein Rüssel ihm ziemlich nützlich ist: "Die Hilfe kommt ja wie gerufen, aus seinem Rüssel macht er Stufen. Die nächste Hilfe kommt noch schneller, der Rüssel dient hier als Propeller". Doch seine Elefantenfamilie beginnt den kleinen Ottifanten zu vermissen.

Für Otto Waalkes war das Schreiben und Zeichnen für Kinder keine besondere Herausforderung, wie es heißt. "Ich drücke mich immer so gut aus, wie ich kann. Und bei meinen Auftritten habe ich gesehen, dass Kinder ebenso darüber lachen, wie es Erwachsene tun", sagt der Ostfriese laut Mitteilung.

Dass Anderssein besonders ist, kennt auch Waalkes. "Karl ist klein und wird leicht unterschätzt. Dass das ein Vorteil sein kann, weiß ich aus eigener Erfahrung."

Das Kinderbuch ist in Reimen verfasst und ab vier Jahren geeignet. "Karl, der kleine Ottifant" erscheint an diesem Freitag. Zeitgleich kommt das Buch auch als Ein-Mann-Hörspiel von und mit Otto heraus.

(S E R V I C E - Otto Waalkes: "Karl, der kleine Ottifant. Ein Rüssel wie kein anderer", Oetinger Verlag, 32 Seiten, 19 Euro)

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