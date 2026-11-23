Der australische Fernsehmoderator und Musikproduzent Ian "Molly" Meldrum, der die Karrieren von Größen wie AC/DC und Kylie Minogue vorantrieb, ist am Montag im Alter von 83 Jahren verstorben. Das teilte seine Familie in einer Erklärung mit. Als Moderator der Musiksendung "Countdown" des Senders ABC setzte sich Meldrum für lokale und internationale Künstler von INXS bis ABBA ein und interviewte Persönlichkeiten wie den britischen König Charles und Elton John.
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Ab 1974 trug er mit seiner Tätigkeit für die Sendung und seiner Botschaft an die Zuschauer - "Tu dir selbst einen Gefallen" - dazu bei, die Plattenverkäufe vieler Künstler anzukurbeln. "Mit seinem unnachahmlichen Interviewstil und seiner unbändigen Begeisterung liebte Molly Meldrum die Musik fast genauso sehr, wie wir ihn liebten", schrieb Australiens Premierminister Anthony Albanese am Montag in einem Beitrag auf X.