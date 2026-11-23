Ab 1974 trug er mit seiner Tätigkeit für die Sendung und seiner Botschaft an die Zuschauer - "Tu dir selbst einen Gefallen" - dazu bei, die Plattenverkäufe vieler Künstler anzukurbeln. "Mit seinem unnachahmlichen Interviewstil und seiner unbändigen Begeisterung liebte Molly Meldrum die Musik fast genauso sehr, wie wir ihn liebten", schrieb Australiens Premierminister Anthony Albanese am Montag in einem Beitrag auf X.