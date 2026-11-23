Dazu gehört laut Nuhr auch der Jahresrückblick für die ARD, den er seit Jahren kurz vor Weihnachten im Ersten präsentiert. "Aber es hätte schlimmer kommen können. Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!", betont der Kabarettist.

Das Hodgkin-Lymphom ist eine seltene Krebserkrankung des Lymphsystems. Dieses System ist ein wesentlicher Bestandteil der Immunabwehr und besteht aus mehreren Organen sowie Lymphgefäßen, die sich wie ein feines Netz durch den gesamten Körper ziehen.

Die Behandlung erfolgt gewöhnlich aus einer Kombination von Chemotherapie und Bestrahlung. Die Prognose ist im Vergleich zu vielen anderen Krebsarten sehr günstig. Die relative Überlebensrate liegt fünf Jahre nach der Diagnose in Deutschland bei etwa 87 Prozent. Die Risikofaktoren für ein Hodgkin-Lymphom sind bisher nur teilweise aufgeklärt, bei vielen Betroffenen wird keine eindeutige Ursache gefunden.