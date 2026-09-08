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Hollywood-Star Angelina Jolie besucht überraschend Charkiw

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Hollywoodstar Jolie im Kriegsgebiet (Archivbild9
©Afp, APA, TIZIANA FABI
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Die für ihr humanitäres Engagement bekannte US-Schauspielerin Angelina Jolie hat ukrainischen Angaben zufolge überraschend die Stadt Charkiw besucht - und sich dabei auch ein Boxstudio angeschaut. "Die berühmte Schauspielerin Angelina Jolie besuchte den Boxklub 'Spadkoyemez' in Charkiw", erklärte der ukrainische Boxverband am Montag im Onlinedienst Instagram. Ein dazu veröffentlichter Schnappschuss des Verbandes zeigt Jolie gemeinsam mit ihrem Sohn Knox in einem Boxstudio.

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Der Sohn des Filmstars habe gemeinsam mit ukrainischen Verteidigern ein Muay-Thai-Training in dem Klub absolviert, fügte der Verband hinzu. Weder die Schauspielerin noch die ukrainische Regierung äußerten sich zunächst dazu.

Klubinhaber Pawlo Chyschko erklärte, er habe "keine Ahnung" gehabt, dass er den Hollywoodstar treffen würde, als er die Buchung für das Studio am Sonntag entgegengenommen habe. In einem auf Instagram veröffentlichten Video sagte er: "An alle, die gefragt haben: Das ist kein Scherz, keine KI. Es war purer Zufall: Zu unserer großen Freude schaute Angelina Jolie bei uns im Studio vorbei."

Jolie habe Komplimente verteilt und unter anderem gesagt, dass ihr das Studio gefalle. "Sie fragte meinen Sohn, wie lange er schon Sport treibe", sagte Chyschko und fügte begeistert hinzu: "Das zeugt von echter Klasse."

Auch von Jolies Sohn Knox zeigte sich der Studiobesitzer angetan: "Und ihr Sohn ist genauso." Er habe unermüdlich Hände geschüttelt. "Es war wirklich cool", sagte er.

Charkiw liegt im Nordosten der Ukraine nahe der russischen Grenze. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine wird seit Kriegsbeginn immer wieder von Russland attackiert. Sie ist nahezu täglich Ziel russischer Drohnen- und Raketenangriffe.

Jolie hatte zwischen 2012 und 2022 das Amt als Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) inne. Sie hat die Ukraine bereits mindestens zweimal besucht. So stattete sie dem Land bereits wenige Monate nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges 2022 einen Überraschungsbesuch ab.

Damals besuchte die Schauspielerin in einem Krankenhaus in der westukrainischen Stadt Lwiw Kinder, die bei einem Raketenangriff auf den Bahnhof von Kramatorsk verletzt worden waren. Zudem unterhielt sie sich mit Freiwilligen, die psychologische Hilfe für aus anderen Landesteilen nach Lwiw geflüchtete Menschen leisteten.

Im November 2025 besuchte Jolie dann die südukrainische Stadt Cherson. Ukrainischen Medien zufolge besuchte sie damals medizinische Einrichtungen in der Stadt, darunter eine Geburtsklinik und ein Kinderkrankenhaus.

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