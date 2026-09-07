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Treviso veranstaltet Tiramisu-Weltmeisterschaft

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600 Teilnehmer aus der ganzen Welt, darunter mehrere Österreicher, werden in Treviso um den Titel des besten Tiramisu-Herstellers kämpfen. Die Stadt nördlich von Venedig veranstaltet am 9. und 10. Oktober die "Tiramisu-Weltmeisterschaft". 320 Tiramisu-Kreationen sollen verkostet und bewertet werden. Neben klassischen Rezepten werden auch kreative Varianten angeboten. Das Halbfinale und das Finale am 11. Oktober werden von Fachleuten aus der Gastronomie beurteilt.

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Für die zehnte Ausgabe des Wettbewerbs werden 130 Hobby-Jurorinnen und -Juroren gesucht, auch aus Österreich. Am 12. September beginnt die Online-Bewerbung. Voraussetzung ist, dass die Bewerber volljährig sind und einen Online-Test mit 15 Fragen rund um die Geschichte des Tiramisus, die Wettbewerbsregeln und die gastronomischen Traditionen der Region Treviso vollständig richtig beantworten. Dafür gibt es bis zu drei Versuche. Bei gleicher Punktzahl entscheidet der Zeitpunkt der Bewerbung.

Tiramisu besteht aus Schichten von Biskotten und einer Creme aus Mascarpone, Zucker und Eiern. Die Biskotten werden mit kaltem Espresso beträufelt, der mit Marsala oder Amaretto aromatisiert wird. Das Dessert wird mehrere Stunden gekühlt, damit es fest wird. Vor dem Servieren wird das Tiramisu reichlich mit Kakaopulver bestäubt.

Tiramisu ("Zieh mich auf") soll in Treviso entstanden sein. Die Stadt kämpft seit Jahren um die Anerkennung der Süßspeise als garantierte traditionelle Spezialität. Erstmals verwendet wurde der Name Tiramisu 1970 im Restaurant Le Beccherie in Treviso. Von dort hat sich die Bezeichnung sehr schnell international verbreitet. Erfunden wurde das Tiramisu demnach von der Inhaberin des Lokals, Ada Campeol, und vom Koch Roberto Linguanotto.

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