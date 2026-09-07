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Kelly Osbourne spricht über ihren Gewichtsverlust

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"Wusste nicht, dass ich so aussehe"
©LEON BENNETT, Afp, Getty Images North America, APA
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Kelly Osbourne hat nach eigener Aussage erst dank eines Fotos bemerkt, wie stark sie nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne abgenommen hatte. Das Bild habe sie bei der Anprobe eines Outfits für die Grammy-Verleihung gezeigt, erzählte sie der "Mail on Sunday". "Ich sagte: 'Das ist erschreckend. Ich wusste nicht, dass ich so aussehe!' Meine Wirbelsäule - man hat jeden einzelnen Knochen gesehen."

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Kelly Osbournes Vater Ozzy, legendärer Frontmann der Heavy-Metal-Band Black Sabbath, war im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren gestorben.

Seitdem hatte der Gewichtsverlust seiner Tochter Schlagzeilen gemacht. Sie selbst sei sich des Problems aber zunächst gar nicht bewusst gewesen, sagte die 41-Jährige der Zeitung. "Ich konnte nicht sehen, was andere Leute gesehen haben, weil ich so sehr gelitten habe. Ich habe einfach nur einen gebrochenen Menschen gesehen." Vor lauter Schmerz habe sie keinen Hunger mehr verspürt.

Bei der Grammy-Verleihung im Februar, bei der Ozzy Osbournes Lebenswerk gewürdigt wurde, griff seine Tochter zu ungewöhnlichen Mitteln, um ihr geringes Gewicht zu verschleiern - aus Angst, ihr Körper könne vom Gedenken an ihren Vater ablenken. "Ich habe eine Perücke getragen, um mein Gesicht zu verbergen", sagte sie der Zeitung. Außerdem habe ihr Styling-Team Kleidung gewählt, die sie nicht noch dünner habe aussehen lassen.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 31: Kelly Osbourne attends the 68th GRAMMY Awards Pre-GRAMMY Gala & GRAMMY Salute to Industry Icons Honoring Avery Lipman & Monte Lipman on January 31, 2026 in Los Angeles, California. Leon Bennett/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Photo by Leon Bennett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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