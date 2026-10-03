Hohe Auszeichnung für Michael J. Fox in Kanada

Die Parkinson-Krankheit ist nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen eine chronisch fortschreitende, neurodegenerative Erkrankung, die unter anderem zu steifen Muskeln, verlangsamten Bewegungen und unkontrollierbarem Zittern führt. Fox setzt sich mit seiner Stiftung für den Kampf gegen Parkinson und eine größere Aufmerksamkeit für Erkrankte ein.

Kanadas Generalgouverneurin Louise Arbour sagte in ihrer Laudatio für alle Geehrten, sie hätten ihr Talent nur für ihre eigenen Zwecke nutzen können. Stattdessen hätten sie sich dazu entschieden, mit ihren Fähigkeiten anderen zu helfen. Es brauche auch den Willen, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Dafür sei Fox "ein leuchtendes Beispiel", betonte Arbour. "Und letztlich war zurück in die Zukunft schon immer eine bessere Idee als vorwärts in die Vergangenheit."