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Metal-Legende Cronos von Venom ist tot

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Als Sänger und Bassist der Band Venom ist Conrad Lant, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Cronos, zu einer Legende des Heavy Metal geworden. Das Album "Black Metal" des Trios von 1982 wurde zum Namensgeber eines Subgenres der harten Musik. Am Donnerstag gaben die Band und Lants Sohn bekannt, dass der Brite mit 63 Jahren verstorben ist.

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Noch im Mai veröffentlichten Venom ein neues Album ("Into Oblivion"). Die ganz große Zeit hatte die in Newcastle gegründete Gruppe Anfang bis Mitte der 80er-Jahre, als sie in der klassischen Besetzung Cronos, Mantas (Jeffrey Dunn) und Abbadon (Anthony Bray) dem Heavy Metal eine zusätzliche Aggressivität verpassten. Auch das satanische Image sorgte für Furore in der Szene. Alben wie "Welcome To Hell", "At War With Satan" und eben "Black Metal" prägten den Metal nachhaltig. Berühmt-berüchtigt waren Venom auch für ihre Pyro-Shows.

Nach dem Album "Possessed" (1985) kam es zu Umbesetzungen in der Band. Lant verließ Venom Ende der 80er-Jahre und machte unter seinem Namen weiter. Mitte der 1990er-Jahre kehrte er zu Venom zurück. Nach der zwischenzeitlichen Reunion von Cronos, Mantas und Abbadon blieb Lant bei Venom, seine beiden früheren Mitstreiter gründeten Venom Inc.

Venom mussten zu Beginn von der Presse hämische Kritiken einstecken. Ihre Musik wurde als Lärm abgetan, den Musikern technisches Können abgesprochen. Zahlreiche Bands zählen dagegen die frühen Venom bis heute zu einem wichtigen Einfluss. Die Stilrichtungen Speed Metal, Thrash Metal und Death Metal haben Cronos und Co. jedenfalls ebenso mitgeprägt wie den Black Metal.

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