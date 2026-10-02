Coldmirror hat "keine Liebe mehr" für Harry Potter

Mit dem Ende ihres Podcasts über den ersten Harry-Potter-Film habe sie 2023 einen Schlussstrich gezogen, sagte Fricke. "Was J. K. Rowling jetzt abzieht, das ist nicht mehr heimelig und schön und niedlich und magisch. Für mich ist das Thema durch." Auf die Frage nach Rowlings transfeindlichen Äußerungen warf sie der Autorin vor, auch ihr Geld aktiv einzusetzen, um Menschen das Leben schwer zu machen.

Dabei habe "Harry Potter" ihr früher durch eine schwere Zeit geholfen, sagte Fricke. Die magische Welt sei ein Rückzugsort gewesen. Die Aussicht auf einen neuen Band oder Film habe ihr etwas gegeben, worauf sie sich freuen konnte. Ihre achtjährige, in fünf Minuten pro Folge getrennte Analyse des Films "Harry Potter und der Stein der Weisen" im Podcast sei eine große Liebeserklärung gewesen.

Um "Harry Potter" habe sie getrauert, sagte die 41-Jährige. Was Fans durch die Geschichten an Kraft gewonnen oder an Freundschaften gefunden hätten, bleibe ihnen aber erhalten.

Fricke veröffentlichte im Jahr 2006 ihr erstes YouTube-Video. Bekannt wurde sie unter anderem mit satirischen Neusynchronisationen der Harry-Potter-Filme. Inzwischen haben mehr als eine Million Menschen ihren Kanal abonniert. Er gehört zum öffentlich-rechtlichen Netzwerk Funk.

Harry-Potter-Autorin Rowling macht seit Jahren mit umstrittenen Äußerungen - oft in sozialen Medien - zur Debatte über Trans- und Frauenrechte auf sich aufmerksam und wird dafür massiv kritisiert. Sie vertritt die Auffassung, das biologische Geschlecht könne nicht geändert werden und warnt etwa vor Gefahren für Frauen, wenn nach Geschlechtern getrennte Räume Transmenschen offenstehen. Stars aus der Harry-Potter-Filmreihe wie Daniel Radcliffe (37) hatten sich vor Jahren von Rowling distanziert.