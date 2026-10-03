ABO

Mabel Matiz drohen in Türkei drei Jahre Haft wegen Videos

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Mabel Matiz drohen drei Jahr Haft in der Türkei
©APA, ROBERT JAEGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der bekannte türkische Sänger Mabel Matiz ist erneut wegen des Vorwurfs der "Obszönität" angeklagt worden. Wie die private Nachrichtenagentur DHA berichtete, drohen dem Musiker, der sich offen für die Rechte homosexueller Menschen einsetzt, zwischen sechs Monaten und drei Jahren Haft. Vorgeworfen werden dem Musiker die "Veröffentlichung oder Vermittlung der Veröffentlichung obszöner Bilder, Texte oder Äußerungen über Presse und Rundfunk".

von

News auf Google bevorzugen

In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Istanbul geht es laut DHA um das Musikvideo zu dem Lied "Ha Leylim", in dem unter anderem zwei Männer miteinander tanzen. Der Liedtext und die visuellen Darstellungen der tanzenden Männer, die wiederholte Arm- und Hüftbewegungen ausführen, wären deutlich miteinander verbunden. Dadurch würden "die allgemein anerkannten Grenzen der öffentlichen Moral überschritten", zitiert DHA die Staatsanwaltschaft.

Mabel Matiz heißt mit bürgerlichem Namen Fatih Karaca und hat seit dem Beginn seiner Musikkarriere 2011 fünf Studioalben veröffentlicht. Für seine Musik, die anatolische Melodien, Pop und Elektronik kombiniert, hat er zahlreiche Preise gewonnen. Das im August veröffentlichte Video wurde bisher auf YouTube 14 Millionen Mal angeschaut.

In den vergangenen Wochen gingen türkische Behörden unter dem Motto "Meine Familie ist sicher" verstärkt gegen Vereine, Aktivisten und Nachtclubs vor, die sich für die Rechte der LGBTQ-Community in der Türkei einsetzen. Homosexualität ist in der Türkei nicht verboten. Die Ermittlungen richten sich laut Behörden gegen vermeintliche Obszönität und Prostitution.

(S E R V I C E - https://www.youtube.com )

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Heino ist glücklich über seine Wahlfamilie
News
Heino ist glücklich mit seiner Tiroler Wahlfamilie
Bewegender Kolonialroman
News
Poetischer Kolonialroman: "Die Gabe des Regens"
++ ARCHIVBILD ++ Die bekannte deutsche YouTuberin Coldmirror
News
Coldmirror hat "keine Liebe mehr" für Harry Potter
Lil Nas X musste vor Gericht erscheinen
News
Lil Nas X kehrt nach problematischer Zeit zurück
Serie an Beatles-Neuveröffentlichungen fortgesetzt
News
"Rubber Soul" als Zäsur: Beatles-Album neu aufgelegt
News
Metal-Legende Cronos von Venom ist tot
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER