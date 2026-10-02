Lil Nas X kehrt nach problematischer Zeit zurück

Der Sänger mit dem bürgerlichen Namen Montero Hill hatte 2019 seinen Durchbruch mit dem Country/Hip-Hop-Hit "Old Town Road". 2021 veröffentlichte Lil Nas X sein erfolgreiches Debütalbum "Montero". In den vergangenen Jahren war es musikalisch ruhiger um den Sänger geworden. Zuletzt hatte er im März 2025 die EP "Days Before Dreamboy" veröffentlicht.

Im August 2025 sorgte der Musiker für Schlagzeilen sowie Sorgen bei seinen Fans, weil er nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, in Los Angeles unterwegs war. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall. Er wurde von Polizisten aufgegriffen - die Situation eskalierte. Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben. Im vergangenen April gewährte ihm ein Richter, dass er sich einer Behandlung für seine mentale Gesundheit unterzieht, anstatt in Haft zu kommen.

Im Juni meldete der Grammy-Gewinner sich dann mit einem Video auf Instagram bei seinen Fans zurück. Er habe eine bipolare Störung, die er nun behandle, und arbeite nun auch wieder kreativ, gab er darin bekannt. Vergangenen Mittwoch kündigte er seine neue Single an. Diese widmete der Sänger seiner Mutter. Medienberichten zufolge hatte er Ende August auf Instagram ihren Tod bekanntgegeben.